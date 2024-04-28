Elazığ'da gök yüzünde görülen cisim tedirgin etti

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde gökyüzünde görülen garip cisim, tedirgin etti.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Okçular köyü Avdelan mezrasında garip bir cisim görüldü. Sabah saatlerinde gökyüzünde ilerleyen cisim, Özgür Özcan tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anlar tedirgin ederken görüntüyü çeken Özcan, "Bu nedir ya? Allah Allah. İlginç bir şey ya. Tövbe tövbe" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Aynı cisim, dün Muş'un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında görülmüş, koyun otlatan bir çoban tarafından kaydedilmişti.