Elazığ'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, yabancı uyruklu 5 şüphelinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle İ.B. ve B.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B. ve B.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz 5 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.