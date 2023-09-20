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Elazığ'da gerçekleştirilen dar bölge uygulamasında 197 kişi ile 63 araç sorgulandı

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen dar bölge uygulamasında 197 kişi ve 63 araç sorgulandı. Uygulama sonucunda 1 kişiden ruhsatsız tabanca, fişek ve kesici alet ele geçirildi.

Elazığ'da gerçekleştirilen dar bölge uygulamasında 197 kişi ile 63 araç sorgulandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik, İzzetpaşa Mahallesi'nde ring halinde ve sabit olarak asayiş dar bölge uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, 197 şahıs ve 63 araç sorgulanırken, 1 şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek ve kesici alet ele geçirildi.

Uygulamaların aralıksız süreceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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