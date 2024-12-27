Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma, yarın devam edecek
Narin davasında ikinci gün de karar çıkmadı! Kilit ismin ifadesi yarın
CHP'lilerin 'İmamoğlu-Yavaş' sorusuna verdikleri yanıt bir hayli çarpıcı
Özel'in masasında İmamoğlu-Yavaş anketi! Çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Bizim köyü güzel bir köy zannetmeyin
Narin'in ağabeyi korkunç gerçeği itiraf etti: Yalnız biz biliriz

Elazığ'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi

Elazığ'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı.

Elazığ'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı.

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Numan Hatipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gençlerin enerjisiyle kurulduğunu, Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözüyle buna işaret ettiğini söyledi.

Bu çerçevede Atatürk'ün tüm dünyada tek kutlanılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yine gençlere armağan ettiğini ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Uzun yıllar ve uzun bir süreç boyunca gençliğin o enerjisi ve dinamizmi belki kaybolmuştu ama 2002'den sonra sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerek üniversitelerimiz, gerek gençlikle ilgili olan kurumlar, gerçekten muazzam bir atılım içerisine girdiler. Bunu önce bir projeksiyon olarak görmemiz lazım. Yapılan salonlar, gençlik merkezleri ülkemizin her yerinde, gençliğin cıvıl cıvıl bir araya geldiği, kaynaştığı, sosyalleşti, aynı zamanda kendisini geliştirdiği yerler olmuş. Buradaki devlet yurtlarını gezdim, her birinde genç ofislerden kış bahçelerine pek çok faaliyetleri ve açılan kursları, bunların hepsini fazlasıyla gördüm."

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı da çalıştayda kente, ülkeye ve gençlere katkı sağlayacak birbirinden kıymetli gündemlerin ve maddelerin konuşulacağını ifade etti.

Çalıştaydan çıkacak sonuçların takipçisi olacağını ve bunların hayata geçmesi yönünde gayret göstereceğini dile getiren Nazırlı, şunları kaydetti:

"Bizim iktidarımızın 23'üncü senesindeyiz. Burada başörtülü kardeşlerimi görüyorum, üniversitelerin kapısına girdiğimiz zaman başından başörtüsü çekilen değil, bu güzel salonda fikirlerini sunma imkanı bulan bir gençlik görüyoruz. Bu sebeple de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum."

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da gençlerin geleceğe yön verecek fikirlerini önemsediklerini belirterek, "Gençlik bizin en büyük hazinemiz ve geleceğimiz sizlerin enerjisiyle, idealleriyle ve hayalleriyle şekillenecektir. ve bizlere de şiar olarak benimsemiş olduğumuz güçlü bir gelecek inşa etme noktasında sizlerin sesine kulak vermek, sorunlarınızı çözmek ve sizlere daha güzel bir gelecek hazırlamak için göreve geldiğimiz günden itibaren bütün paydaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren de gençlere çok değer verdiklerini vurgulayarak, çalıştayın düzenlenmesinde destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Çalıştayın sonunda gençlerin beyan ettiği fikirleri raporlanıp vizyon belgesi oluşturularak Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilecek.

Programa belediye başkanları, kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
img

Bazı abonelerin faturaları iki katına çıkabilir
img

Ezeli rakibe gitmek için elinden gelen ne varsa yapıyor
img

'KAAN' komşuda panik yarattı! "Biz vida bile üretemiyoruz"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DSG elebaşı Mazlum Abdi: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız
Terör elebaşı: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız
Esad'ın emrine karşı çıktığı için yıllardır esir tutulan savaş pilotuna anlamlı hediye
Yıllardır esir tutulan savaş pilotuna anlamlı hediye
Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar final mi yaptı, Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı? 3 yıllık çalışan ne kadar tazminat alır 2025? Penaltı atışları en çok hangi tarafa doğru atılmıştır? 2010-2015 yıllarındaki UEFA turnuvalarında kullanılan 536 penalti üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, penaltı atışları, kaleye karşıdan... Masterchef puan durumu ne? 27 Aralık Cuma, Kerem, Semih, Beyza, Eda, Onur puanları kaç? En kalabalık üçüncü bölge hangisidir? 2 yıllık çalışan ne kadar tazminat alır 2025? Türkiye'de nüfusu en fazla olan ilk iki bölge Marmara ve İç Anadolu bölgeleriyken üçüncü bölge hangisidir? Aynı hanedanın iki kolu olan York ve Lancaster hanedanlarının, İngiltere tahtı için 1455'te başlayan ve "Güller Savaşı" olarak adlandınlan mücadele... Düşler Bahçesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düşler Bahçesi filmi ne zaman, nerede çekildi? MasterChef yukarı kim çıktı 27 Aralık Cuma? MasterChef ilk 4'e kalan ilk yarışmacı kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.