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Elazığ'da Genç Yeşilay, Çocuk Evleri Sitesi'nde Etkinlik Düzenledi

Elazığ'da Genç Yeşilay, Çocuk Evleri Sitesi'nde Etkinlik Düzenledi
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Elazığ'da Genç Yeşilay ve üniversite öğrencileri, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çocuklarla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Elazığ'da Genç Yeşilay ve üniversite öğrencileri, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Genç Yeşilay ve Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fethi Sekin Kız Yurdunda kalan öğrenciler, çocuklarla bir araya geldi.

Burada öğrencilere Yeşilay'ın tanıtımını yapan ekipler, çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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