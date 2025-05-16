Elazığ'da Geleneksel Oyun Tırı Çocukları Eğlendirdi

Elazığ'da 'Geleneksel Oyun Tırı' çocukları doyası eğlendirdi

ELAZIĞ - Elazığ'a yüzlerce çocuk, Geleneksel Oyun Tırı'nın düzenlediği etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından hayata geçirilen Geleneksel Oyun Tırı'nın 7. durağı Elazığ oldu. Gençlik ve Spor Kompleksi önünde başlanılan etkinliklere kent genelindeki okullardan yüzlerce öğrenci katıldı. Halat çekme, çuval yarısı, mangala, onikitaş olmak üzere öğrenciler birbirinden farklı geleneksel oyunları oynadı. Aynı zamanda ilk defa ata binen öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Etkinliklerin 2 gün boyunca süreceği bildirildi.

Etkinlikler hakkında bilgi veren gönüllü gençlerden Gülsüm Çöklü, "Şehrimize oyun tırımız geldi. Buradaki okullarımızı ağırlıyoruz. Mangala, çuval yarışı, yüz boyama olmak üzere birçok etkinlik var. Geleneksel oyunlar tanıtılıyor. Kent genelindeki okullardan sırayla öğrencilerimiz geliyor. Çoğu küçük yaş olduğu için geleneksel oyunları bilmiyor. Bugün burada tanıştılar. Hepsi yeni oyunlarla tanıştığı için çok mutlu" dedi.