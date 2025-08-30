Elazığ'da Geleneksel Kurban Etkinliği Düzenlendi
Keban ilçesinde Nimri Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel kurban etkinliğinde, kesilen kurbanlar pişirilip 300 kişiye ikram edildi. Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kurban geleneğinin bereketli olması temennisinde bulundu.
Elazığ'ın Keban ilçesinde, yıllardır sürdürülen kurban geleneği kapsamında kesilen kurbanlar pişirilerek misafirlere ikram edildi.
Nimri Yardımlaşma Derneğince, Nimri köyündeki Ağbaba ziyaret tepesinde düzenlenen etkinlik kapsamında 9 kurban kesildi.
Kesilen kurbanlar kazanlarda pişirilerek etkinliğe katılan 300 kişiye ikram edildi.
Etkinlikte konuşan Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kurban geleneğinin bereketli olması dileğinde bulundu.
Etkinlik, Alevi-Bektaşi Dedesi İsmail Sarıaltun'un duasıyla sona erdi.
Etkinliğe, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
