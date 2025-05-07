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Elazığ'da Geleneksel Çocuk Şenliği Coşkusu

Elazığ'da Geleneksel Çocuk Şenliği Coşkusu
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Elazığ'da düzenlenen 'Geleneksel Çocuk Şenliği' etkinliğinde 480 ortaokul öğrencisi, unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlendi ve sağlıklı yaşam bilinci kazandı.

Elazığ'da 'Geleneksel Çocuk Şenliği' etkinliği

ELAZIĞ - Elazığ'da 'Geleneksel Çocuk Şenliği' etkinliğinde çocuklar unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynayarak eğlendi.

Elazığ Ahmet Kabaklı Fen Lisesi Spor Salonunda gerçekleşen yarışmalarda kent genelinde öğretim gören 480 ortaokul öğrencisinin katılımıyla 'Geleneksel Çocuk Şenliği' gerçekleştirildi. Yüzlerce çocuğun ağırlandığı yarışmalarda çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynayarak eğlenirken öğrendi. Yapılan etkinlikle çocukların obezite, tablet, telefon ve hareketsiz yaşamdan uzak kalmaları amaçlanıyor.

Nesilden Nesile Oyun Köprüsü koordinatör öğretmenlerinden Sevda Müge Polat, "Bu yıl geçen seneden beridir devam ettirdiğimiz, geleneksel çocuk oyunları projemizin ikinci yılındayız. Projemiz, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz olmak üzere ilçelerimizin hepsinde oynanmaktadır. Toplamda 37 tane geleneksel çocuk oyununu öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Bugün de burada ortaokul öğrencilerimizle yakan top oyununun finalini gerçekleştirmekteyiz. Final oyunlarımız büyük bir coşku ve heyecanla geçiyor. Burada toplam birinci ve ikinci bölge olmak üzere 480 tane öğrencimiz yarışacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - Güncel
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