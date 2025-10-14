Elazığ'da Gazeteciye Pompalı Tüfekli Saldırı

SALDIRI KAMERADA

Elazığ'da gazeteci Mehmet Nafiz Koca'nın iş yeri önündeki çardakta oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bere takan bir şüphelinin elinde pompalı tüfekle yaklaşarak Koca'ya ateş ettiği, ardından kaçtığı görüldü.

VALİ HATİPOĞLU: OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ Kent Konseyi Başkanı ve Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca'ya yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili tahkikat titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

