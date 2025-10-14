Haberler

Elazığ'da Gazeteciye Pompalı Tüfekli Saldırı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da gazeteci Mehmet Nafiz Koca'nın iş yerinin önünde pompalı tüfekle saldırıya uğraması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın failinin kimliği belirsiz ve saldırının ardından kaçtığı görüldü. Elazığ Valisi, olayla ilgili tahkikatın sürdüğünü açıkladı.

SALDIRI KAMERADA

Elazığ'da gazeteci Mehmet Nafiz Koca'nın iş yeri önündeki çardakta oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bere takan bir şüphelinin elinde pompalı tüfekle yaklaşarak Koca'ya ateş ettiği, ardından kaçtığı görüldü.

VALİ HATİPOĞLU: OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ Kent Konseyi Başkanı ve Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca'ya yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili tahkikat titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

IMF'den Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek güncelleme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Emekli ve memurun dört gözle beklediği ocak zammı hesaplandı

Emekli ve memurun dört gözle beklediği ocak zammı hesaplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.