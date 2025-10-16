Elazığ'da Gazeteciye Pompalı Tüfekle Saldırı
Elazığ Kent Konseyi Başkanı Mehmet Nafiz Koca, imtiyaz sahibi olduğu yerel gazetenin çardak bölümünde otururken pompalı tüfekle yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli R.A. adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.
Rızaiye Mahallesi'nde 14 Ekim'de imtiyaz sahibi olduğu yerel gazetenin çardak bölümünde oturan Koca'ya, bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edilmiş, saldırıda bacağından yaralanan Koca, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Koca'ya saldırı anı sahibi olduğu yerel gazetenin faaliyet yürüttüğü iş yeri kamerasınca kaydedilmişti.