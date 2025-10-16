Haberler

Elazığ'da Gazeteciye Pompalı Tüfekle Saldırı

Elazığ Kent Konseyi Başkanı Mehmet Nafiz Koca, imtiyaz sahibi olduğu yerel gazetenin çardak bölümünde otururken pompalı tüfekle yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli R.A. adliyeye sevk edildi.

Elazığ Kent Konseyi ve Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca'yı silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Rızaiye Mahallesi'nde imtiyaz sahibi olduğu yerel gazetenin çardak bölümünde oturan Koca'yı pompalı tüfekle yaralayan ve dün gözaltına alınan şüpheli R.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Rızaiye Mahallesi'nde 14 Ekim'de imtiyaz sahibi olduğu yerel gazetenin çardak bölümünde oturan Koca'ya, bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edilmiş, saldırıda bacağından yaralanan Koca, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Koca'ya saldırı anı sahibi olduğu yerel gazetenin faaliyet yürüttüğü iş yeri kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
