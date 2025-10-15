Elazığ'da Gazeteci Pompalı Tüfekle Yaralandı

ELAZIĞ'da gazeteci Mehmet Nafiz Koca'yı, pompalı tüfekle bacağından yaralayan R.A. yakalandı.

Olay, dün öğleden sonra Rızaiye Mahallesi Asya Sokak'taki Günışığı Gazetesi önünde meydana geldi. Gazetenin imtiyaz sahibi Mehmet Nafiz Koca, iş yerinin önündeki çardakta otururken R.A.'nın saldırısına uğradı. Koca pompalı tüfekle bacağından vurulurken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Nafiz Koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Şüpheli R.A. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. R.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.