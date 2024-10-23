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Elazığ'da Gasp Olaylarına Karışan 4 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Gasp Olaylarına Karışan 4 Şüpheli Tutuklandı
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Elazığ'da gerçekleştirilen gasp olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı. Gasp sırasında çalınan malzemeler arasında cep telefonu, kredi kartları ve altın yüzük bulunuyor.

ELAZIĞ'da gasp olaylarına karıştığı tespit edilen ve yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-19 Ekim arasında kentte meydana gelen 2 gasp olayı ile ilgili çalışma yapıldı. Saha ve kamera incelemelerinde, 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, gasp ettikleri 1 cep telefonu, 3 kredi kartı ve 1 altın yüzük ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Tekin Yalçınkaya/ Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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