Elazığ'da Gasp Olaylarına Karışan 4 Şüpheli Tutuklandı
Elazığ'da gerçekleştirilen gasp olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı. Gasp sırasında çalınan malzemeler arasında cep telefonu, kredi kartları ve altın yüzük bulunuyor.
ELAZIĞ'da gasp olaylarına karıştığı tespit edilen ve yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-19 Ekim arasında kentte meydana gelen 2 gasp olayı ile ilgili çalışma yapıldı. Saha ve kamera incelemelerinde, 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, gasp ettikleri 1 cep telefonu, 3 kredi kartı ve 1 altın yüzük ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: Tekin Yalçınkaya/ Elazığ,