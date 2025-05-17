Elazığ'da Futbol Turnuvası Başladı

Elazığ'da Futbol Turnuvası Başladı
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Elazığ'ın Keban ilçesinde, Kaymakamlık ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası, 17 takımın katılımıyla başladı. Turnuva, 2,5 ay sürecek ve kazanan takımlara çeşitli ödüller verilecek.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve muhtarlıkların da katıldığı futbol turnuvasında 17 takım mücadele edecek.

Fırat Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlenen açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Furkan Atalık, yaptığı konuşmada, turnuvanın hem gençler hem de ilçe için faydalı olacağını belirtti.

Turnuvanın yaklaşık 2,5 ay süreceğini belirten Atalık, takımlara başarılar diledi.

Belediye Başkanı Yücel Doğan da turnuvanın şenlik havasında geçmesini temenni etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin ise turnuvada centilmenlik, saygı ve sevginin ön planda tutulması gerektiğini belirtti.

Turnuva kapsamında ilk maç Kaymakamlık ve belediye takımları arasında oynandı.

Turnuva sonunda birinci takıma tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın, gol kralına krampon, en centilmen oyuncuya ise eşofman hediye edilecek.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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