Elazığ'da Futbol Turnuvası: Altın Ödülleriyle Katılım Bekleniyor

Elazığ'da Futbol Turnuvası: Altın Ödülleriyle Katılım Bekleniyor
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Elazığ'ın Keban ilçesinde Kaymakamlık ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenecek futbol turnuvasında, birinci olan takıma tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın verileceği duyuruldu. Turnuvaya katılım için başvurular 5-9 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce futbol turnuvası düzenlenecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, gerçekleştirilecek turnuvada birincilik elde eden takıma tam altın, ikinci olan takıma yarım altın, üçüncü olan takıma ise çeyrek altın verileceği, gol kralına krampon, en centilmen oyuncuya ise eşofman hediye edileceği belirtildi.

Turnuvaya katılmak isteyen takımların 5-9 Mayıs'ta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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