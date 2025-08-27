Elazığ'da Freni Boşalan TIR Refüje Çıktı
Elazığ-Bingöl kara yolunda freni boşalan TIR, sürücüsünün manevrasıyla refüje çıktı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
ELAZIĞ'da yolda ilerlerken freni boşaldığı öne sürülen TIR, şoförünün manevrasıyla refüje çıktı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Elazığ- Bingöl kara yolundaki Yolçatı kavşağında meydana geldi. Yolda ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 ASR 520 plakalı TIR'ın, iddiaya göre freni boşaldı. Kavşağa yaklaştığı sırada şoförün manevrasıyla TIR, refüje çıktı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel