Elazığ'da Fizyoterapi Teknikeri Eşi Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı

Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşi Burcu Demir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.C. ile maktulün annesi, babası ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık M.C. savunmasında, eşi ile problem yaşadıklarını, yaşadıkları problemler nedeniyle eşinden boşanmak istediğini ileri sürdü.

Sanık, olay günü eşinin kendisini tahrik etmesi üzerine tabancısını çektiğini ve iradesi dışında ateş ettiğini öne sürdü.

Maktulün babası N.D. ise M.C'nin kızıyla ilgili anlattıklarının gerçek dışı olduğunu, sanığın ağır tahrik hükümlerinden faydalanmak için hikaye anlattığı iddiasında bulundu.

Maktulün ailesinin avukatı da M.C'nin eşine karşı tasarlayarak ve canice bir hisle suç işlediğini savunarak, bu suçtan yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İddianamede, tutuklu sanık M.C. hakkında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Olay

Elazığ'da Olgunlar Mahallesi'nde 8 Şubat'ta özel bir hastanenin arka girişinde uzman çavuş M.C, yeni evlendiği Demir'e tabancayla ateş etmiş, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, kaçan M.C. olayda kullandığı silahla yakalanmıştı.