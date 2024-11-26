Elazığ'da Fırtına ve Kar Ağaçları Devrildi
Elazığ'da etkili olan fırtına ve kar yağışı sonucu birçok ağaç devrildi. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası meydana gelen olayda can kaybı yaşanmadı, ancak birçok ağaç zarar gördü.
Elazığ'da fırtına ve kar ağaçları devirdi
ELAZIĞ - Elazığ'da gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve kar yağışı ağaçları devirdi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün Elazığ için yoğun kar ve kuvvetli rüzgar uyarısı sonrası, kent genelinde rüzgar, fırtına ve kar yağışı etkili oldu. Meydana gelen kar yağışı ile birlikte aşırı rüzgar ve fırtına nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ağaç devrildi.
Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bölgede çok sayıda ağacın zarar gördüğü ifade edildi.