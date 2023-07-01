Elazığ'da fırtına ağaçları kökünden söktü Elazığ'da etkili olan fırtınadan dolayı, ağaçlar kökünden sökülerek devrildi.

Elazığ'da fırtına ağaçları kökünden söktü

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan fırtınadan dolayı, ağaçlar kökünden sökülerek devrildi.

Elazığ'ın Keban ilçesi Gökbelen köyünde fırtına etkili oldu. Etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken bazı ağaçlar ise yerinden söküldü. Ağaçların devrildiği alanda kimsenin olmaması faciayı önledi.