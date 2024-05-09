Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
Elazığ'da düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis kararı nedeniyle aranan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 5 ayrı suçtan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Elazığ'da düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis kararı nedeniyle aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 5 ayrı suçtan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.