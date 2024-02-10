Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
Elazığ'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Elazığ'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmada, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.K'nın adresi tespit edildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.