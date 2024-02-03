Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
Elazığ'da 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü A.K, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Elazığ'da kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmada, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.K'nin adresi tespit edildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler A.K'i yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.