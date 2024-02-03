Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Elazığ'da 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü A.K, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Elazığ'da kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmada, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.K'nin adresi tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler A.K'i yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Elazığ Yargı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title