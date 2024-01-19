Elazığ'da firari hükümlü yakalandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla arananların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'nin Kovancılar ilçesinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon sonucu hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.