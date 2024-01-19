Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla arananların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'nin Kovancılar ilçesinde olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon sonucu hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.