Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
Elazığ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın takibi sonucu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 10 yıl 20 ay hapis cezası bulunan E.K'nin Palu ilçesinde olduğunu tespit etti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler hükümlüyü yakaladı. E.K. jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Elazığ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 10 yıl 20 ay hapis cezası bulunan E.K'nin Palu ilçesinde olduğunu tespit etti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler hükümlüyü yakaladı.
E.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.