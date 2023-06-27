Üye Girişi
Haberler
Elazığ'da Firari Hükümlü Yakalandı

Elazığ'da Firari Hükümlü Yakalandı

Güncel Haberler

Elazığ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın takibi sonucu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan O.Ş'nin Kovancılar ilçesinde olduğunu tespit etti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler O.Ş'yi yakaladı. O.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Elazığ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan O.Ş'nin Kovancılar ilçesinde olduğunu tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler O.Ş'yi yakaladı.

O.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Kovancılar Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title