Elazığ'da Firari Hükümlü Yakalandı

Elazığ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın takibi sonucu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan O.Ş'nin Kovancılar ilçesinde olduğunu tespit etti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler O.Ş'yi yakaladı. O.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.