Elazığ'da Firari Hükümlü Yakalandı
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Elazığ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın takibi sonucu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan O.Ş'nin Kovancılar ilçesinde olduğunu tespit etti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler O.Ş'yi yakaladı. O.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Elazığ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan O.Ş'nin Kovancılar ilçesinde olduğunu tespit etti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler O.Ş'yi yakaladı.
O.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel