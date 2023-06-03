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Elazığ'da Firari Hükümlü Yakalandı

Elazığ'da Firari Hükümlü Yakalandı

Güncel Haberler

Elazığ'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmanın sonucunda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.A'nin Harput Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

R.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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