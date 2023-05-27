Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
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Elazığ'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Elazığ'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar sonucunda 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.B'nin Güneykent Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.
M.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel