Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
Güncel Haberler
Elazığ'da 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Elazığ'da 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Yapılan çalışmanın sonucunda 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.V'nin Harput Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler hükümlüyü yakaladı.
A.V. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel