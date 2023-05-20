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Elazığ'da firari hükümlü yakalandı

Elazığ'da firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

ELAZIĞ'da 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

ELAZIĞ'da 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, çeşitli suçlardan hüküm giyerek aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.V.'nin Harput Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonla A.V. yakalanıp gözaltına alındı. A.V., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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