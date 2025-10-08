Elazığ'da Filistin ve Gazze Temalı Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi
Elazığ'ın Keban ilçesindeki okullarda, öğrencilerin Filistin ve Gazze'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmesi amacıyla farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, etkinliklerin eleştirel düşünme becerisini ve sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla yapıldığını açıkladı.
Öğrenciler, ilçedeki okullarda düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.
İlçe Milli Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, yapılan etkinliklere ilişkin şunları kaydetti:
"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 'erdem-değer-eylem' yaklaşımı esas alınarak, öğrencilerimizin ulusal ve evrensel meseleler karşısında eleştirel düşünme becerisi ve sorumluluk bilinci geliştirmeleri maksadıyla Filistin'deki insan hakları ihlallerinin durdurulması için öğrencilerimizle etkinlikler gerçekleştirdik."
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel