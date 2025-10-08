Elazığ'da Filistin ve Gazze Temalı Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesindeki okullarda "Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri" gerçekleştirildi.

Öğrenciler, ilçedeki okullarda düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

İlçe Milli Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, yapılan etkinliklere ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 'erdem-değer-eylem' yaklaşımı esas alınarak, öğrencilerimizin ulusal ve evrensel meseleler karşısında eleştirel düşünme becerisi ve sorumluluk bilinci geliştirmeleri maksadıyla Filistin'deki insan hakları ihlallerinin durdurulması için öğrencilerimizle etkinlikler gerçekleştirdik."