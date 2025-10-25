Haberler

Elazığ'da Feci Kaza: 1'i Ağır, 5 Yaralı

Güncelleme:
Elazığ'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin karşı yöne geçerek hafif ticari araç ve başka bir otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

ELAZIĞ'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yöne geçip hafif ticari araç ve otomobille çarpıştı. Kazada araçlardaki 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı alt geçidinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 23 ADM 457 plakalı otomobil, karşı yöne geçip 23 FN 593 plakalı hafif ticari araç ve 23 DM 710 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
