Elazığ'da faciadan dönüldü: Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağızlara getirdi - Haberler

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Elazığ'da faciadan dönüldü: Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağızlara getirdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Elazığ'da faciadan dönüldü: Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağızlara getirdi

Elazığ'da bir eğitim kurumunun bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Elazığ'da bir eğitim kurumunun bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Şelale Sokak üzerinde bulunan bir eğitim kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğitim kurumunun bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay anında eğitim merkezinde bulunan çok sayıda öğrenci kısa sürede binadan tahliye edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Binadan tahliye edilen öğrenciler, kaldırımın üstünde şok halinde yangının söndürülmesini izledi.

Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Sedat Erbak - Erkan Bay-İHA)

Elazığ'da faciadan dönüldü: Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağızlara getirdi

Elazığ'da faciadan dönüldü: Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağızlara getirdi

Elazığ'da faciadan dönüldü: Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağızlara getirdi

Elazığ'da faciadan dönüldü: Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağızlara getirdi

Elazığ'da faciadan dönüldü: Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağızlara getirdi

Elazığ'da faciadan dönüldü: Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağızlara getirdi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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