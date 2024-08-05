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Elazığ'da evlenen çiftin gelin arabası Filistin bayrağıyla süslendi

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Elazığ'da evlenen çiftin talebi üzerine gelin arabasına Filistin bayrağı asıldı, araç bayrağın renklerini taşıyan çiçekler ve şeritlerle süslendi.

Elazığ'da evlenen çiftin talebi üzerine gelin arabasına Filistin bayrağı asıldı, araç bayrağın renklerini taşıyan çiçekler ve şeritlerle süslendi.

Kentte dünyaevine giren Zeynep Avcı (22) ve Muhammed Nur Dalokay (25), Filistin'de yaşanan insanlık dramına ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasına tepkilerini farklı bir yöntemle göstermek istedi.

Genç çiftin isteği üzerine gelin arabasına Filistin bayrağı asıldı, aracın süslemelerinde bayrağın renklerini taşıyan çiçekler ve şeritler seçildi.

Gelin arabasının ön ve arka kısmına "Nehirden Denize Özgür Filistin" ve "Şehit Lider İsmail Heniyye'ye Selam Olsun" yazısı asıldı.

Filistin bayrağı ile süslenen gelin arabası ile oluşturulan düğün konvoyunda şehir turu atan genç çift, daha sonra merasimin yapılacağı düğün salonuna geldi.

Düğün salonunun girişine İsmail Heniyye'nin posteri de asıldı.

Düğüne, omzuna astığı, üzerinde Filistin bayrağı ve "Hepimiz Filistinliyiz" yazısı bulunan atkıyla katılan damat Muhammed Nur Dalokay AA muhabirine, bugün en mutlu günlerinden birini yaşadıklarını ancak İsrail'in saldırıları nedeniyle katledilen mazlum Müslümanların acısını da hissetmeye devam ettiklerini söyledi.

Filistin halkı özgürlüğüne kavuşuncaya kadar İsrail'e tepkilerini, Filistin'e desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Dalokay, şöyle konuştu:

"En mutlu günümüzden en acı günümüze kadar her günümüzde Filistinli kardeşlerimizi hatırlamak durumundayız. Elimizden geldiğince oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak zorundayız. Bu hem Müslümanlık hem de insanlık vazifemiz. Bu özel günümüzde oradaki kardeşlerimizi unutmamak için gelin arabamızı bu şekilde Filistin bayrağı ve renkleri ile süsleme kararı aldık. Oradaki kardeşlerimizi unutmuyoruz, onlar sürekli aklımızdalar. Allah onlara en kısa zamanda zafer, bizleri de o zafere paydaş etsin inşallah."

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Bayrağı Filistin Elazığ Güncel Haberler

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