Elazığ'da evinin önünde yürüyen kadına otomobil çarptı, 2 kişi yaralandı

Elazığ'ın merkezine bağlı Yeni Mahalle'de, evinin önünde yürüyen bir kadına otomobil çarptı. Kazada, araç sürücüsü ve kadın yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da otomobil yayaya çarptı: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da evinin önünde yürüyen kadına otomobil çarparken kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 T 0586 plakalı otomobil, önce evinin önünde yaya halde ilerleyen F.Ç.'ye ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü ve kadın yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.