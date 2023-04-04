Elazığ'da evin çatısında çıkan ve 2 binaya daha sıçrayan yangın söndürüldü
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Elazığ'da iki katlı evin çatısında çıkan ve bitişikteki 2 binaya daha sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Elazığ'da iki katlı evin çatısında çıkan ve bitişikteki 2 binaya daha sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'taki bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 binanın çatısına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu binalarda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Güncel