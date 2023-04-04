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Elazığ'da evin çatısında çıkan ve 2 binaya daha sıçrayan yangın söndürüldü

Elazığ'da evin çatısında çıkan ve 2 binaya daha sıçrayan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Elazığ'da iki katlı evin çatısında çıkan ve bitişikteki 2 binaya daha sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Elazığ'da iki katlı evin çatısında çıkan ve bitişikteki 2 binaya daha sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'taki bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 binanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu binalarda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Elazığ Güncel Haberler

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