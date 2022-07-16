Elazığ'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Elazığ'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Elazığ'da ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir ikametten 5 cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Yapılan araştırma sonucu şüpheli C.T. (39) operasyonla yakalandı. Çalınan malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Zanlının 31 suç kaydı bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.T, tutuklandı.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

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