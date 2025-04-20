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Elazığ'da Ev Eşyası Mağazasında Yangın Çıktı

Elazığ'da Ev Eşyası Mağazasında Yangın Çıktı
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Elazığ'daki bir ev eşyası mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Elazığ'da ev eşyası satan bir mağazada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çayda Çıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda ev eşyası ve aksesuarı satan mağazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, mağazada hasara yol açtı.

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Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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