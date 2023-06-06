Elazığ'da eski muhtarın öldürülmesi davasında 2 sanığa 13'er yıl hapis cezası

Elazığ'da cesedi araziye gömülü bulunan eski muhtarın öldürülmesine ilişkin davada, 2 sanığa 13'er yıl hapis verildi. Diğer sanıklar ise beraat etti.

Elazığ'da cesedi araziye gömülü bulunan eski muhtarın öldürülmesine ilişkin davada, 2 sanığa 13'er yıl hapis verildi.

Kentte 18 Ekim 2021'de kendisinden haber alınamayan eski Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet B.'nin cesedinin 22 Şubat 2022'de merkeze bağlı Korucu köyünde araziye gömülü bulunmasının ardından 13 şüphelinin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, maktulün eşi tutuklu sanık Dilay B. hazır bulunurken, maktulün kayınbiraderi Özkan D. ve bacanağı Rıfat Y, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık ve müşteki avukatları da salonda hazır bulundu.

Dilay B. savunmasında, önceki duruşmalarda verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirterek, olaydan 2 ay önce eşiyle aralarında geçen tartışma sonucu baba evine gittiğini, eşinin bu süreçte zaman zaman köye gelerek ya da telefonla eve dönmesi için kendisini ve ailesini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Olay günü babasının evine gelen eşiyle dışarıda görüştüğünü, bu esnada eşinin kendisini alt katta yaşayan eniştesinin evinde kaldığını sanarak tartışmaya başladıklarını ve eşinin silahını çıkararak eniştesinin evine doğru koşmaya başladığını iddia eden Dilay B, şu ifadeleri kullandı:

"Korkuyla eve döndüm daha sora silah sesi duydum, sesi duyunca salondaki dolabın içindeki tüfeği alıp kapıya çıktım, havuzun başına geldim. Rıfat'ın olduğu evin kapısını açık gördüm. Maktul beni görünce silahını bana doğru uzattı, bende tüfekle ona sıktım, yere düştü. Annem ve Özkan jandarmaya haber verelim dediler, bende çocuklarım babasız kaldılar, anasız kalmasınlar dedim, izin vermedim. Daha sonra ne olduğunu hatırlamıyorum, olaydan 3-4 gün sonra jandarma ekipleri gelerek maktulü sordular. Cesedi ne yaptıklarını bilmiyorum, hiç sormadım. Olay bu şekilde olmuştur, beraatımı istiyorum."

Enişte Rıfat Y. ise savunmasında Muhammet'in kendisine ateş etmeye çalıştığını ancak tutukluk yapınca kendisinin, elindeki av tüfeği ile eniştesini kasığından vurduğunu daha sonra eniştesinin dışarıya çıktığını, Dilay B'ye ateş ettiğini, onun da eniştesini vurduğunu söyledi

Rıfat Y, ifadesinde şunları kaydetti:

"Dilay o sırada şoka girerek 'Allah'ım ben ne yaptım' dedi. Maktule dokundum, hareket etmiyordu, öldüğünü fark ettim. Dilay, 'Enişte benim 3 tane çocuğum var, onlar bu cesedi burada görmesinler, beni katil bilmesinler' dedi. Maktulü olduğu yerden kaldırdım, aracın bagajına koydum, Özkan'a sür dedim. O an ne yaptığımızı bilmiyorduk, 2 kilometre uzağa gittikten sonra maktulü araçtan indirdim. Özkan araçta bekliyordu, yanımdan ayrılmasını söyledim. Maktulü alıp daha önce definecilerin kazmış olduğu çukurlar vardı, o çukurların birine attım, üzerini kürekle kapatarak geri geldim. Sonra eve döndüm ve hiçbir şey yapmadım."

Önceki savunmalarını tekrar eden kayınbirader Özkan D. de olay günü silah sesleri üzerine dışarı çıktığını ve maktulü yerde gördüğünü belirterek, "Dilay'ı kolundan tutarak eve götürdüm, kendinde değildi. Babam '112 ve jandarmayı arayacağım' dedi, eniştem Rıfat gelerek maktulün öldüğünü söyledi. O sıra biz babama aramaması gerektiğini söyleyerek müsaade etmedik. Annem ve babam içeri gitti, ben, Dilay ve Rıfat eniştem balkondaydık. Eniştem Rıfat götürüp gömelim deyince elimi süremeyeceğimi söyledim. Eniştem maktulü kaldırarak araca getirdi, ben sadece aracı sürdüm. Köyden yaklaşık 3 kilometre uzağa, dağa gittik. Vardığımızda Rıfat arabanın bagajındaki cesedi aldı, bende oradan hemen ayrılarak eve döndüm."

Yapılan savunma ve avukatların ifadelerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Dilay B'nin "Kocasını kendisinin öldürdüğü itiraf etmesine rağmen kardeşi Özkan D. ve eniştesi Rıfat Y'yi korumak için böylesi ifade verdiği" değerlendirmesi yaparak, her iki sanığa "tahrik altında öldürmek" suçundan 13'er yıl hapis verdi.

Mahkeme heyeti, Dilay B. ve diğer sanıkların ise beraatına karar verdi.???????