Elazığ'da Eşeğin Kaçması Sonucu Küçük Kız Hayatını Kaybetti

ELAZIĞ'da kaçan eşeğin yuları boynuna dolanan ve 800 metre sürüklenen Meryem Doğan (7), yaşamını yitirdi.

Olay, 24 Ağustos'ta merkeze bağlı Yürekli köyünde meydana geldi. İddiaya göre; 7 yaşındaki Meryem Doğan, dedesinin isteğiyle evdeki eşeği suya götürmek için dışarı çıktı. Bu sırada eşek bir anda ürkerek kaçmaya başladı. Kaçan eşeğin yuları, Doğan'ın boynuna dolandı ve o şekilde 800 metre boyunca sürüklendi. Doğan'ı fark eden yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Meryem Doğan kurtarılamadı. Meryem Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,