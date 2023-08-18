Elazığ'da Erkenci Üzüm Hasadı Başladı

Türkiye'nin üzüm yetiştiriciliğinde sayılı illeri arasında yer alan ve coğrafi işaretli türleri bulunan Elazığ'ın Hoş köyünde, İlkeren ve Prima cinsi erkenci üzüm hasadına başlandı.

Türkiye'de üzüm konusunda sayılı iller arasında yer alan Elazığ'da yaklaşık 120 dönümlük alanda yıllık 200-250 bin ton civarında rekolte elde ediliyor. Özellikle üzüm bağları ile dikkat çeken ve sofralık üzümün yoğun olarak yetiştirildiği Hoş köyünde temmuz ayı itibarıyla tatlı bir telaş başladı. Trakya bölgesinden getirilen İlkeren ve Prima cinsi bağlarda erkenci üzüm hasadını yapan bağ sahipleri, sıcak havada yoğun mesai harcıyor. Üzümler, ülke genelinin yanı sıra 8 Avrupa ülkesine de ihraç ediliyor.

Temmuz ayının ortasından itibaren erkenci üzüm hasadına başladıklarını aktaran üzüm yetiştiricisi Aytaç Göktan, "Trakya'nın İlkeren, Prima ve bizim yerli üzümümüz olan Ternebi çeşitlerinde hasatlara başlamış durumdayız. İnşallah bu süreci ocak ayına kadar devam etmesini temenni ediyoruz. Ülkemizdeki ekonomik krizler çiftçimizi çok önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle akaryakıt ve gübre fiyatları çiftçiyi olumsuz yönde çok etkiliyor. Bunun da devletimiz tarafından çiftçilere özel bir tarife ile yardımcı olmalarını bekliyoruz. Hoş köyü bölgesinde üzüm hasadı bir başladı mı arkası çorap söküğü gibi geliyor. Bundan sonra Elazığ kendine özgü köhnü üzümü, sultani ve en son olarak da Ağın üzümü ile son noktayı koymuş olacağız" dedi.

Bu sene havaların yağışlı olması sebebiyle hastalıklarla uğraştıklarını aktaran Göktan, "Hastalığa karşı gerekli ilaçları zamanında kullanarak o kaliteyi yakalamak için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Yurt dışı piyasasına 6 yıldır açılmış durumdayız. Hoş köyü üzümü, yurt dışındaki üzüm pazarında yerini almış durumda. Bizim hedefimiz bu piyasayı daha çok hareketli hale getirmek ve yurt dışında daha çok söz sahibi olmaktır. Bunun için de ambalaj ve daha kaliteli üzüm yetiştirmemiz gerekiyor ki piyasada bir yer edinebilelim. Yurt içi piyasasında da tartışılmaz bir yerimiz var. Türkiye'nin her tarafına üzüm lojistiğini sağlıyoruz. Ekonomik sebepler bizleri sıkıntıya soksa da ben daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.

Geçen seneye oranla verimde bir değişikliğin olmadığını da belirten Göktan, "Ama kalite farklı oluyor. Bu sene havaların yağışlı olmasından dolayı bağlar suyu daha verimli aldı. Bölge çiftçisi de üreticisi de bu konuda ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Kalite iyi, verim çok güzel. İnşallah daha güzel fiyatlara satarak emeğinin karşılığını alır. O para da ona teşvik olur ve daha iyi üretimler yapar" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ