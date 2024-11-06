Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Toplantısı Düzenlendi
Elazığ'ın Ağın ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ailelere uyuşturucuyla mücadeledeki rolleri hakkında bilgi verildi ve farkındalık oluşturulmasına yönelik eğitimler gerçekleştirildi.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Çocuklarımızın geleceği için bir araya geliyoruz. En İyi Narkotik Polis Anne Projesi" kapsamında, Ağın Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda aileleri bilgilendirdi.
Programda, uyuşturucuyla mücadelede ailelerin önemine ilişkin annelere farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verildi, broşür dağıtıldı.