Elazığ'da emniyet ve jandarma araç filosu 84 yeni araçla güçlendirildi

Elazığ'da, emniyet ve jandarma teşkilatının araç filosuna 84 yeni araç eklendi. Törenle hizmete alınan araçlar, güvenlik gücünün alt yapısını güçlendirmek amacıyla kullanıma sunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen araçların hizmete alınması dolayısıyla Valilik Meydanı'nda tören gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Müftüsü Yusuf Bingöl dua etti, kurban kesildi.

Valilik Meydanı'nda sergilenen araçların bir bölümü ile ay yıldız koreografisi oluşturuldu.

Törende konuşan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, emniyet ve jandarma teşkilatının yurdun dört bir yanında zaman mefhumu gözetmeksizin kahramanca görev yaptığını belirtti.

Bu anlamda kolluk kuvvetlerinin alt yapısını güçlendirmek adına kapsamlı bir çalışma yapıldığını ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, Allah kaza bela vermesin araçlarımıza. Bu hususta bize önderlik eden İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ve ilk andan itibaren her zaman himayesini gördüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. 2026 yılı itibarıyla hedeflerimiz arasında 10 yaşından küçük araç sayısının yüzde 5'lere indirilmesi var. Bu da ekiplerimizin çok daha hızlı bir şekilde olaylara intikalini ve alanda görev yapmalarını sağlayacaktır. Huzuru, güvenliği sağlama hususunda tam bir azim ve kararlılık içerisinde birlikte çalıştığımız emniyet ve jandarma teşkilatımızın mensuplarına, görevlerinde büyük bir azim ve gayretle çalıştıklarını bildiğimizi ifade ederek muvaffakiyetler diliyorum."

Konuşmanın ardından hizmete alınan yeni araçlar sirenlerle görev yerlerine uğurlandı.

Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, Elazığ Baro Başkanı Melih Efe, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma personeli, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
