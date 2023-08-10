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Elazığ'da elektrikli bisiklet kazası: Kadın yaralandı

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Elazığ'da merkez Orgeneral Eşref Bitli Caddesi'nde meydana gelen elektrikli bisiklet kazasında, sürücü kadın yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu yere düşen kadın yaralandı.

Olay, merkez Orgeneral Eşref Bitli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.S. idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, yere düşen kadın sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Orgeneral Elazığ Güncel Haberler

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