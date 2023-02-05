Elazığ'da elektrik direğine çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Elazığ'da otomobilin elektrik direğine çarparak tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobilin elektrik direğine çarparak tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet K'nin kullandığı 01 AAU 269 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolunun Mollakendi Beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp, tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki Gülşah K. ve Belinay K. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel