Elazığ'da Ehliyetsiz Sürücü Polis Tarafından Yakalandı

Elazığ'da bekçilerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, polis tarafından akaryakıt istasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. Sürücüye 'dur ihtarına uymama' ve 'ehliyetsiz araç kullanma' suçlarından cezai işlem uygulandı.

ELAZIĞ'da bekçilerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüyü takibe alan polis, sürücüyü akaryakıt istasyonunda yakalayarak gözaltına aldı. Sürücüye, 'dur ihtarına uymama' ve 'ehliyetsiz araç kullanma' suçlarından cezai işlem uygulandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye atan bekçiler, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü, bekçilerin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Bekçilerin durumunu polis ekiplerine bildirmesi üzerine, otomobil polis ekipleri tarafından bir akaryakıt istasyonunda durduruldu. Gözaltına alınan sürücüye 'dur ihtarına uymama' ve 'ehliyetsiz araç kullanma' suçlarından cezai işlem uygulandı.(DHA)