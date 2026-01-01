Haberler

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi

Elazığ'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim süresine bir gün daha ara verildi. Vali Numan Hatipoğlu, öğrencilerin derslerine çalışmasını ve bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak'ta da maalesef okullarınızda olmayacaksanız. Dileğim, pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz." ifadelerine yer verdi.

Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 3 gün ara verilmişti.

