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Elazığ'da eğitime 2 gün ara verildi

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Elazığ'da eğitime 2 gün ara verildi Elazığ'da yoğun kar yağışı dolayısı 6-7 Şubat günleri okullar 2 gün tatil edildi.

Elazığ'da eğitime 2 gün ara verildi

ELAZIĞ - Elazığ'da yoğun kar yağışı dolayısı 6-7 Şubat günleri okullar 2 gün tatil edildi.

Elazığ'da öğrencilerin merakla beklediği haber Elazığ Valiliği'nden geldi. Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman Başkanlığı'nda saat 17: 00'da toplanan il hıfzıssıhha Meclisi Kurulu Toplantısında alınan kararla ilk ve orta dereceli okulların 6-7 Şubat tarihleri arasında 2 gün tatil edilmesi kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamada; Sevgili çocuklar, Olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde (ilçeler dahil) tatilin 2 gün uzatılmasına karar verdik. Bu arada engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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