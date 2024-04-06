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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametindeki aramada, ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 38,43 gram sentetik uyarıcı, 18 sentetik ecza, sahte kimlik, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 48 bin 800 lira ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Elazığ Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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