Elazığ'da düzenlenen operasyonda 28 hükümlü yakalandı
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerden oluşan 28 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 28 hükümlü yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 1-9 Haziran'da çalışma gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 28 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.