Elazığ'da düzenlenen 'Cımbız' operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen 'Cımbız' operasyonunda kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yasal düzenlemeye aykırı faaliyet yürüten işletmeler ve kamu görevlilerinin yaklaşık 7 milyon 400 bin lira kamu zararına sebep olduğu belirlendi.

Elazığ'da düzenlenen "Cımbız" operasyonunda kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, yasal düzenlemeye aykırı faaliyet yürüterek haksız menfaat elde ettikleri belirlenen bazı işletmeler, işletme sahipleri ve çalışanları ile bazı kamu görevlilerinin bu yıl ilde yaklaşık 7 milyon 400 bin lira kamu zararına sebebiyet verdiklerinin anlaşılması üzerine incelenen hesap hareketleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda düzenlenen operasyonda yakalanan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Sevk edildikleri savcılıkça ifadeleri alınarak hakimliğe çıkartılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 6'sı serbest bırakıldı.

Elazığ'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları konusunda çalışma yapılmış, bu kapsamda gençlerin iş gücüne kazandırılması, nitelikli iş gücünün artırılması ile eğitim sistemi ve çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen çeşitli programlar ve projelerin suistimal edilerek kentte bulunan bazı şirketlerin kamu kurumu zararına dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilmişti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Aralık'ta düzenlenen "Cımbız" operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.