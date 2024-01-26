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Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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Elazığ'da İcadiye Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak düzenlenen asayiş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, kesici alet ve senetler ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün İcadiye Mahallesi Tekel Sokak'ta meydana gelen olayda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, kasten yaralama ve zorla senet imzalatma suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma neticesinde kimlikleri ve adresleri belirlenen 3 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, kesici alet, demir beyzbol sopası, 5 imzalı senet, 2 boş senet ve senet defteri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen kasten yaralama olayının şüphelisi, üzerinde ruhsatsız tabanca ve kesici alet ile yakalandı.

Ayrıca kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin yapılan üst ve araç aramasında ruhsatsız tabanca, 6 fişek ve 60 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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